Da oltre un mese, i residenti di Treviglio non riescono ad aprire le finestre a causa di un forte odore proveniente dalla fabbrica di mangimi dell’Ecb Saria group in via Calvenzano. Un comitato locale si è formato per denunciare le “molestie olfattive”, sottolineando le difficoltà quotidiane causate dai cattivi odori. Nessuna informazione è stata fornita sull’eventuale intervento delle autorità o sui provvedimenti adottati.

Un comitato nato ad hoc contro le “ molestie olfattive “. Succede a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove l’azienda Ecb Saria group da oltre un mese costringe i suoi vicini a barricarsi in casa per la puzza derivante dalla fabbricazione di mangimi all’interno dello stabilimento in via Calvenzano. Al suo interno si producono infatti semilavorati di origine animale derivanti dai sottoprodotti della macellazione avicola che, a causa delle alte temperature delle ultime settimane, emettono odori particolarmente intensi e persistenti. A raccontare quanto sta accadendo è il Corriere di Bergamo. “Le esalazioni, percepite come sempre più forti e nauseabonde, compromettono significativamente la vivibilità degli ambienti domestici, rendendo di fatto impossibile mantenere aperte le finestre per favorire un ricambio d’aria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Puzza terribile da una fabbrica di mangimi, a Treviglio un comitato contro le “molestie olfattive”: “Impossibile aprire le finestre”

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