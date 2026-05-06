Treviglio arrestato 22enne dopo le molestie a una quindicenne

A Treviglio un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dopo aver molestato una ragazza di 15 anni nel sottopassaggio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti dell’episodio, permettendo di identificare il sospetto. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di natura violenta, è stato fermato poco dopo. Le autorità stanno ora indagando sui dettagli dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le telecamere a identificare il colpevole nel sottopassaggio?. Chi era il giovane già noto alle autorità per precedenti violenti?. Perché il sospettato era già monitorato dalle forze dell'ordine locali?. Quali misure prenderà il giudice per la sicurezza della stazione?.? In Breve Soggetto senza dimora già noto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Identificazione avvenuta tramite analisi video delle telecamere della stazione ferroviaria. Arresto effettuato dalla Squadra volante presso i binari della stazione di Treviglio. Indagato trasferito nella casa circondariale di via Gleno per convalida. Lunedì mattina alla stazione ferroviaria di Treviglio un ventiduenne marocchino è stato arrestato dalla polizia dopo aver molestato una quindicenne nel sottopassaggio che porta ai binari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviglio, arrestato 22enne dopo le molestie a una quindicenne Notizie correlate Treviglio, molesta una 15enne nel sottopasso della stazione: arrestato 22enne senza fissa dimoraTreviglio (Bergamo), 5 maggio 2026 – Ha avvicinato l’ignara vittima, una ragazzina di 15 anni, piombandole alle spalle, poi l’ha molestata... Aggredisce alle spalle una ragazzina di 15 anni alla stazione di Treviglio e la palpeggia: arrestato 22enneLa polizia di Bergamo ha arrestato un 22enne per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza minorenne. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Violenza su una ragazza minorenne in stazione a Treviglio: arrestato un 22enne; Violenza sessuale in stazione Centrale a Treviglio, arrestato un 22enne; Treviglio, molesta una 15enne nel sottopasso della stazione: arrestato 22enne senza fissa dimora; Aggredisce alle spalle una ragazzina di 15 anni alla stazione di Treviglio e la palpeggia: arrestato 22enne. Violenza su una ragazza minorenne in stazione a Treviglio: arrestato un 22enneIl fatto nel sottopassaggio ferroviario: decisiva la segnalazione della vittima e le immagini di videosorveglianza. Intervento rapido del Commissariato di Treviglio. ecodibergamo.it Treviglio, quindicenne molestata nel sottopasso della stazione. Il pianto, l'allarme immediato, le telecamere: così è stato arrestato il 22enne, ora in carcere per violenza ...L'episodio, a una settimana dalle vetrate rotte, riaccende il dibattito sulla sicurezza. Il Pd: «Serve un presidio fisso». Il sindaco: «No generalizzazioni, telecamere determinanti. Servono pene certe ... bergamo.corriere.it Fa male leggere della nostra Treviglio teatro di gesti deprecabili ed estremamente gravi, che preoccupano la comunità e, ovviamente, noi che la amministriamo e che abbiamo dei figli che la vivono. Il primo pensiero va alla ragazza e alle ripercussioni che potr - facebook.com facebook