Punta dalla zanzara tigre prende la Chikungunya | donna vicentina in isolamento

Una donna residente a Sant’Agostino, tornata da un viaggio all’estero, è in isolamento dopo aver contratto la Chikungunya. La donna ha mostrato sintomi nei giorni scorsi, associabili alla puntura di una zanzara Aedes, nota anche come zanzara tigre. La diagnosi è stata confermata dopo gli accertamenti medici. La paziente si trova sotto osservazione e non sono stati segnalati altri casi collegati.

Abita a Sant’Agostino la donna che, di ritorno da un viaggio all’estero, ha manifestato nei giorni scorsi alcuni sintomi riconducibili alla puntura di una zanzara del genere Aedes, la zanzara tigre. La paziente è stata visitata al Pronto soccorso di Vicenza dove i sanitari, considerando la sintomatologia manifestata e il suo recente soggiorno in un Paese a rischio, hanno avanzato il sospetto di un caso di Chikungunya, una delle malattie virali, come il Dengue o la Zika, che questo insetto può trasmettere. La prima diagnosi è stata poi confermata dagli esami di laboratorio, pertanto, sono scattati i protocolli e le misure di intervento previsti nel Piano regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2026. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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