Zanzara tigre il Comune di Bergamo rafforza la prevenzione

Il Comune di Bergamo ha deciso di modificare le strategie di lotta alla zanzara tigre, eliminando l’obbligo per i cittadini di effettuare trattamenti adulticidi quando si verificano proliferazioni. Invece, si punta su un piano di prevenzione larvicida che prevede interventi strutturati e a lungo termine per ridurre la presenza di questa specie di insetto. La nuova impostazione mira a contrastare la diffusione attraverso misure più sostenibili e durature nel tempo.

PREVENZIONE. Eliminato l’obbligo per i privati di effettuare trattamenti adulticidi in caso di proliferazione puntando, invece, su un piano di prevenzione larvicida strutturato e a lungo termine. In particolare, è stato anche eliminato l’obbligo per i privati di effettuare trattamenti adulticidi in caso di proliferazione puntando, invece, su un piano di prevenzione larvicida strutturato e a lungo termine. I trattamenti adulticidi possono essere utilizzati esclusivamente, sia in ambito pubblico che privato, in presenza di casi sospetti o accertati di arbovirosi segnalati da Ats Bergamo o in caso di infestazioni di particolare rilevanza....🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Zanzara tigre, il Comune di Bergamo rafforza la prevenzione Notizie correlate Leggi anche: Zanzara tigre, Bergamo dice no agli adulticidi: via alla nuova strategia sostenibile Lotta alla zanzara tigre: le misure del Comune e le indicazioni per i cittadiniL’Amministrazione Comunale attua anche per il 2026 il programma di lotta alla zanzara tigre, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Zanzara tigre, il Comune di Bergamo rafforza la prevenzione; Bergamo rafforza la prevenzione contro la zanzara tigre; Un caso di dengue a Scandicci; Zanzara tigre, Bergamo cambia strategia: più prevenzione larvicida. Zanzara tigre, il Comune di Bergamo rafforza la prevenzioneEliminato l’obbligo per i privati di effettuare trattamenti adulticidi in caso di proliferazione puntando, invece, su un piano di prevenzione larvicida strutturato e a lungo termine. ecodibergamo.it Lotta alla zanzara tigre. In distribuzione 16mila kit larvicidiIl Comune lancia la campagna per contrastare la proliferazione delle zanzare nel territorio. A partire dai prossimi giorni, ... ilrestodelcarlino.it Zanzara tigre, il Comune di Bergamo rafforza la prevenzione x.com Zanzara tigre, il Comune di Bergamo rafforza la prevenzione - facebook.com facebook