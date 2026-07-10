Christian Pulisic ha concluso la sua partecipazione ai Mondiali con l'eliminazione degli Stati Uniti agli ottavi di finale, sconfitti 4-1 dal Belgio. Durante la stagione, l’attaccante del Milan ha affrontato numerosi infortuni, che hanno inciso sulla sua disponibilità e rendimento. La sua avventura nel torneo si è conclusa con questa sconfitta, segnando la fine della sua esperienza mondiale.

L'avventura mondiale si è chiusa nel peggiore dei modi per Christian Pulisic. L'attaccante del Milan ha terminato la kermesse iridata con l'eliminazione dei suoi Stati Uniti d'America agli ottavi di finale, travolti per 1-4 dal Belgio. Ma a fare ancora più male, in casa rossonera, è il serio infortunio rimediato dal giocatore: una micro-frattura al perone della gamba destra, aggravata da un edema osseo, che lo costringerà a rimanere fuori dai campi da gioco per un periodo stimato dalle tre alle sei settimane. Per 'Capitan America' si è trattato, per giunta, del secondo stop durante il torneo, dato che dopo il debutto contro il Paraguay era stato costretto a fermarsi per un risentimento al polpaccio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pulisic, una stagione piena di infortuni: il calvario del numero 11 del Milan

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