Pulisic divide Pavlovic e Rabiot al top | i voti alla stagione dei calciatori del Milan

Durante la trasmissione 'La Tripletta', i giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport' hanno assegnato i voti alla stagione dei calciatori del Milan. Tra le valutazioni, Christian Pulisic ha ricevuto giudizi contrastanti, mentre Pavlovic e Rabiot sono stati giudicati tra i migliori. I commenti si sono concentrati sulle prestazioni dei singoli, senza altre considerazioni o approfondimenti.

Durante 'La Tripletta', i giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport' hanno dato i loro voti alla stagione dei calciatori del Milan. Il video. Durante l'ultimo episodio de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanno dato i loro voti alla stagione fin qui condotta dai calciatori del Milan. Il video con tutte le pagelle e i giudizi sui rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic divide, Pavlovic e Rabiot al top: i voti alla stagione dei calciatori del Milan Notizie correlate Pagelle Milan Udinese, i voti dei quotidiani: Pulisic divide la criticaMuharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pulisic divide, Pavlovic e Rabiot al top: i voti alla stagione dei calciatori del Milan; Pulisic divide, Pavlovic e Rabiot al top: i voti alla stagione dei calciatori del Milan; Pulisic divide Pavlovic e Rabiot al top | i voti alla stagione dei calciatori del Milan. Pulisic divide, Pavlovic e Rabiot al top: i voti alla stagione dei calciatori del MilanDurante l'ultimo episodio de La Tripletta, il podcast settimanale della Gazzetta, abbiamo dato i voti alla stagione dei calciatori del Milan. Guarda la puntata integrale su YouTube. msn.com Tre difensori e tre attaccanti, modulo inedito: il Milan cambia grazie a PulisicEcco un’idea per il Diavolo di Massimiliano Allegri, con un inedito centrocampo a quattro. Il punto della situazione Ieri ho visto la Juventus, che ha giocato con la difesa a tre, due quinti e tre att ... milanlive.it È troppo facile esserci quando si vince. Christian Pulisic lo sa. Perché quando tutto gira, quando arrivano i gol e gli applausi… sono tutti lì. Ma il calcio vero è un altro. È quando le cose non funzionano. Quando le prestazioni calano, quando arrivano le critiche, - facebook.com facebook