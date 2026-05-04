I fischi per Leao la crisi di Pulisic il calvario di Gimenez e | Milan viaggio nell' incubo

Il Milan sta attraversando un momento difficile in campionato, con un solo gol segnato nelle ultime cinque partite. La squadra ha subito varie criticità, tra cui i fischi dei tifosi rivolti a un attaccante e le prestazioni insoddisfacenti di alcuni giocatori chiave, come un centrocampista e un difensore che affrontano un periodo complicato. L’ultima rete risale all’1 marzo, lasciando il club in una fase di difficoltà offensiva e di risultati negativi.

Le partite passano e il malato si aggrava. Fra le innumerevoli patologie che affliggono il Diavolo di questi tempi, ce n'è una particolarmente grave e apparentemente senza cura: l'attacco continua a essere inesistente. Impalpabile. Incapace di produrre tiri nello specchio della porta, ovvero pericoli, ovvero gol. Nelle ultime cinque partite il Milan ha messo a segno soltanto rete, e l'ha fatto con un centrocampista (Rabiot). L'ultima punta a referto nel tabellino dei marcatori è Leao a Cremona: era l'1 marzo. Da allora oltre due mesi in cui gli unici sorrisi sono arrivati grazie alla mediana o ai difensori. Per una squadra "obbligata" in termini finanziari ad andare in Champions, siamo oltre i limiti dell'imbarazzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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