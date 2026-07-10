Durante gli ottavi di finale del Mondiale, l’attaccante ha subito un infortunio durante la partita tra Stati Uniti e Belgio. Gli esami medici successivi hanno confermato una microfrattura al perone della gamba destra. La diagnosi ha portato alla sospensione della sua partecipazione alla competizione. La microfrattura è stata identificata attraverso esami clinici effettuati subito dopo l’incidente. La sua presenza in campo non sarà possibile fino al completo recupero.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli esami clinici effettuati su Christian Pulisic hanno evidenziato una microfrattura del perone della gamba destra, conseguenza dell’infortunio rimediato durante la sfida tra Stati Uniti e Belgio agli ottavi di finale del Mondiale. L’esito degli accertamenti preoccupa il Milan. L’esterno offensivo rossonero aveva dovuto lasciare il campo nel corso del secondo tempo dopo un duro contrasto, facendo subito temere un problema importante. Gli accertamenti successivi hanno confermato la natura dell’infortunio, che costringerà il numero 11 del Milan a osservare un periodo di stop. Secondo le prime valutazioni mediche, il recupero richiederà circa sei settimane. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Pulisic si ferma durante il mondiale: gli esami confermano una microfrattura al perone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pompiers de Carcassonne : Quand la cité médiévale vire à la fournaise

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ansia per Pulisic in casa Milan: microfrattura al perone, recupero in 3-6 settimane

Microfrattura al perone, Milan e tifosi in ansia. Quando rientrerà Pulisic? Il medico: "Non prima di..."Christian Pulisic ha subito una microfrattura al perone durante la partita degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio.

Temi più discussi: Pulisic si ferma, Milan in ansia: l'esito dell'infortunio e quanto starà fuori; Milan, è il giorno di Gila. Tegola Pulisic: altro stop; Pulisic si ferma ai Mondiali: che tegola, l’annuncio sul doppio infortunio; Milan, brutte notizie per Amorim: Pulisic si ferma per 6 settimane.

Pulisic si ferma, Milan in ansia: l'esito dell'infortunio e quanto starà fuoriOltre il danno anche la beffa. Christian Pulisic ha dovuto fare i conti con una dolorosa eliminazione dai Mondiali agli ottavi di finale contro il Belgio di Rudi Garcia. Il match terminato 4-1 a favor ... tuttosport.com

Pulisic si ferma ai Mondiali: che tegola, l’annuncio sul doppio infortunioChe tegola per il Milan: Pulisic si ferma ai Mondiali e, dopo l'eliminazione degli Stati Uniti, arriva l'annuncio sulle sue condizioni. spaziomilan.it