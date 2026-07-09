Christian Pulisic dovrà fermarsi a causa di una microfrattura al perone. Il recupero previsto varia tra le tre e le sei settimane. L’obiettivo è che possa tornare disponibile in tempo per l’esordio stagionale contro il Torino. Sono stati forniti aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche, senza ulteriori dettagli sulla durata del recupero.

Lo statunitense Pulisic dovrà osservare un periodo di stop: obiettivo essere a disposizione per l’esordio in campionato contro il Torino. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Christian Pulisic. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, l’attaccante del Milan avrebbe riportato una microfrattura al perone destro, accompagnata da un edema osseo, durante l’ultima gara disputata con la nazionale degli Stati Uniti al Mondiale. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Le prime valutazioni indicano tempi di recupero compresi tra tre e sei settimane, anche se tutto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Ansia per Pulisic in casa Milan: microfrattura al perone, recupero in 3-6 settimane

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