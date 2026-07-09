Christian Pulisic ha subito una microfrattura al perone durante la partita degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio. L'infortunio, causato da una torsione completa alla caviglia e al ginocchio, lo ha costretto a lasciare il campo al 52’. Il medico ha dichiarato che il recupero non sarà rapido e non si conosce ancora una data precisa di rientro. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti sui tempi di recupero dell’attaccante.

“Ho subito una torsione completa sia alla caviglia sia al ginocchio nel corso della stessa giocata”. Così Christian Pulisic aveva commentato, nel post gara, l’infortunio che lo aveva costretto a lasciare il campo al 52’ della sfida degli ottavi di finale tra gli Stati Uniti e il Belgio, vinta per 4-1 da Lukaku e compagni. Oggi è arrivato anche il responso degli esami: microfrattura al perone della gamba destra. Per lo statunitense, dunque, non c’è solo la delusione per l’uscita di scena dal Mondiale ma anche la frustrazione di dover saltare, dopo le vacanze, la preparazione estiva con il Milan. L’infortunio, infatti, lo costringerà a stare... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Microfrattura al perone, Milan e tifosi in ansia. Quando rientrerà Pulisic? Il medico: "Non prima di..."

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Pulisic, c'è la diagnosi: microfrattura al perone. Tornerà col Milan a metà agostoChristian Pulisic ha una microfrattura al perone della gamba destra, diagnosticata attraverso esami medici.

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A Christian #Pulisic è stata diagnosticata una microfrattura e una contusione ossea alla tibia e al perone della gamba destra, riportate durante la partita contro il Belgio. La Federcalcio statunitense e l’AC #Milan collaboreranno al suo programma di recupero. x.com

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