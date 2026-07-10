Christian Pulisic resterà fuori dal campo per circa un mese e mezzo a causa di un infortunio. Il Milan, che conta sulla sua presenza, dovrà affrontare le prossime settimane senza la stella americana, anche durante la preparazione estiva e le prime tre partite di campionato. La squadra si sta già muovendo per accelerare le trattative e portare un nuovo attaccante, con attenzione rivolta a un centrocampista offensivo.

L’infortunio di Christian Pulisic preoccupa e non poco in casa Milan con lo statunitense che potrebbe restare fuori per circa un mese e mezzo. Un ko che non ci voleva per la squadra di Amorim che dovrà fare a meno della stella americana per tutto il tempo relativo alla preparazione in vista della stagione e per le prime tre giornate di campionato. Alajbegovic piace al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Il ko del numero 11 del Milan porterà i rossoneri ad accelerare sul mercato con l’intenzione di rinforzare immediatamente la trequarti a disposizione dell’allenatore portoghese. Il nome più caldo è quello di Kerim-Sam Alajbegovic, stella bosniaca del Salisburgo classe 2007 che ha incantato con la sua nazionale ai mondiali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Pulisic ko, il Milan è pronto ad accelerare per Alajbegovic

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