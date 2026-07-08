Christian Pulisic si è infortunato alla caviglia destra durante la partita degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, conclusa con una sconfitta per gli americani. L’attaccante è stato sostituito prima dell’ora di gioco a causa di un trauma alla caviglia. Prima delle vacanze, sono stati programmati esami medici per valutare l’entità dell’infortunio. Il Milan, club di appartenenza del giocatore, rimane tranquillo.

Il Mondiale di Christian Pulisic si è chiuso nel modo peggiore: Stati Uniti fuori agli ottavi per mano del Belgio con un netto 4-1 e Capitan America costretto al cambio poco prima dell’ora di gioco per un infortunio alla caviglia destra in uno scontro con Tielemans. "Ho subito una torsione completa sia alla caviglia che al ginocchio nel corso della stessa giocata - ha spiegato nel dopo partita lo stesso Pulisic - Ormai è andata, pazienza. Sfrutterò questo periodo per rimettermi in sesto. Si tratta indubbiamente di un epilogo davvero sfortunato per il mio Mondiale. Nel corso di questa estate le sensazioni erano ottime e avvertivo di aver raggiunto il massimo della mia condizione fisica". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Pulisic, caviglia ko: esami prima delle vacanze, il Milan è sereno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tegola Milan, Pulisic dopo l’eliminazione degli USA: “Caviglia e ginocchio ko nella stessa azione”Dopo l’eliminazione degli Stati Uniti dai Mondiali 2026, il giocatore del Milan ha annunciato di aver subito un infortunio alla caviglia e al...

"Mi sono slogato caviglia e ginocchio": ansia Milan per l'infortunio di PulisicUn calciatore statunitense si è infortunato durante i Mondiali 2026, subendo una slogatura alla caviglia e al ginocchio.

Pulisic, caviglia ko: esami prima delle vacanze, il Milan è serenoLo statunitense ha subito una torsione completa sia alla caviglia che al ginocchio nel corso della stessa giocata contro il Belgio ... msn.com

Pulisic spaventa il Milan: Caviglia e ginocchio slogati. E sul Mondiale: Deluso da me stessoIl nazionale statunitense parla dopo il pesante ko con il Belgio: Durante la preparazione mi sentivo bene, pensavo di essere al top... ... tuttosport.com