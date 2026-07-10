La condanna all’ergastolo per l’omicidio della psichiatra avvenuto nel aprile 2023 è diventata definitiva. La sentenza riguarda un uomo ritenuto responsabile dell’uccisione e conferma la pena inflitta in primo grado.

PISA – E’ diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Gianluca Paul Seung, ritenuto responsabiledell’omicidio della psichiatra Barbara Capovani, morta il 21 aprile 2023. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa del 37enne di Torre del Lago-Viareggio (Lucca), confermando in via definitiva la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Firenze che, lo scorso autunno, aveva ribadito il verdetto pronunciato in primo grado dalla Corte d’Assise di Pisa nell’ottobre 2024. La mattina del 21 aprile 2023 Barbara Capovani, direttrice del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, fu sorpresa alle spalle all’uscita dal reparto da Seung, suo ex paziente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Psichiatra uccisa a Pisa: confermato ergastolo a Seung per l’omicidio di Barbara Capovani

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