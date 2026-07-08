La Cassazione ha confermato l’ergastolo per l’uomo condannato per l’omicidio della dottoressa Barbara Capovani. La Corte ha respinto il ricorso presentato dall’imputato, che era stato giudicato colpevole di averla uccisa per motivi di vendetta. La sentenza definitiva è arrivata dopo il procedimento di appello, con la conferma della condanna definitiva. La vicenda si è conclusa con questa decisione, che ha escluso ulteriori passaggi legali.

Pisa, 8 luglio 2026 – La Suprema Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria di Gianluca Paul Seung, ritenuto l’assassino della dottoressa Barbara Capovani. Confermato quindi l’ergastolo per lo ‘sciamano’, come si faceva chiamare il 37enne di Torre del Lago che il 21 aprile del 2023 aggredì e uccise la psichiatra davanti al Santa Chiara di Pisa. Gli Ermellini non hanno ribaltato ciò che avevano già stabilito il Tribunale di Pisa in primo grado e la Corte di appello di Firenze in secondo. Barbara Capovani con uno dei suoi amatissimi cani: la professionista era stata aggredita il 21 aprile del 2023 fuori dal reparto (l’Spdc di Pisa) che dirigeva da Gianluca Paul Seung ed era poi morta due giorni dopo in ospedale La vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Seung, la Cassazione rigetta il ricorso. Confermato l’ergastolo per l’assassino di Barbara Capovani: “Uccisa per vendetta”

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