Omicidio di Barbara Capovani a Pisa | confermato l' ergastolo per Gianluca Paul Seung

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Gianluca Paul Seung, condannato per l’omicidio di una psichiatra a Pisa. L’uomo aveva ucciso la vittima tre anni fa durante un episodio di violenza. La sentenza definitiva elimina ogni possibilità di appello. La vittima è stata trovata morta nella sua abitazione. La condanna si basa sulle prove raccolte durante il processo, che hanno ricostruito l’evento come un omicidio volontario.

La condanna all'ergastolo per per Gianluca Paul Seung ora è definitiva: tre anni dopo l'aggressione mortale alla psichiatra Barbara Capoavani a Pisa, avvenuta il 21 aprile 2023, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa del 37enne di Torre del Lago-Viareggio (Lucca), confermando la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Lo scorso autunno, infatti, il secondo grado aveva ribadito il verdetto pronunciato dalla Corte d'Assise di Pisa nell'ottobre 2024. La mattina del 21 aprile 2023 Barbara Capovani, direttrice del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, fu aggredita alle spalle all'uscita dal reparto dal suo ex paziente, Seung. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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