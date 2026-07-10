Provincia di Caserta | il progetto Maruzzella conquista il PIMBY Green

Il progetto Maruzzella della Provincia di Caserta ha vinto il premio PIMBY Green. La cerimonia di consegna si è svolta questa settimana, con la partecipazione di rappresentanti nazionali. Il riconoscimento è stato assegnato per l’innovazione nel settore ambientale e la promozione di iniziative sostenibili. La provincia ha ricevuto il premio durante un evento dedicato alla tutela dell’ambiente e alla promozione di progetti eco-friendly.

Tempo di lettura: 3 minuti Un importante riconoscimento nazionale premia l’impegno della Provincia di Caserta nel campo dell’innovazione ambientale. Il progetto “MARUZZELLA – Caserta Landfill Mining” si è aggiudicato il prestigioso Premio PIMBY (Please In My Back Yard) Green, promosso da ASSOAMBIENTE con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’ANCI. La cerimonia di premiazione si è svolta nella prestigiosa cornice di Villa Necchi Campiglio, a Milano. A ritirare il premio è stato il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, accompagnato dal dirigente del Settore Ambiente, Giovanni Solino, e dal coordinatore del progetto, Giovanni Perillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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