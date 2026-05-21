viaggio libero conquista il liceo manzoni di caserta

Il progetto educativo e culturale Viaggio Lib(e)ro, ideato da Angela Procaccini, è stato presentato il 26 maggio al Maschio Angioino. Dopo aver coinvolto varie realtà, ora si prepara a raggiungere anche il Liceo Manzoni di Caserta. L’iniziativa mira a promuovere la lettura e l’approccio culturale tra gli studenti, coinvolgendo scuole e spazi pubblici. La presentazione al Maschio Angioino segna un passo importante nel percorso di diffusione del progetto in diverse realtà locali.

Il progetto educativo e culturale ideato da Angela Procaccini il 26 maggio approda al Maschio Angioino. Si è conclusa con un successo straordinario la tappa casertana di Viaggio Lib(e)ro, il progetto educativo e culturale ideato da Angela Procaccini e portato avanti da Graus Edizioni da dodici anni consecutivi. Teatro dell’edizione appena conclusa, il Liceo Manzoni di Caserta, dove 900 studentesse e studenti hanno preso parte a un percorso di lettura collettiva, approfondimento critico e incontro diretto con gli autori dei testi scelti dal ricco catalogo della casa editrice. I libri protagonisti di questa edizione hanno un filo conduttore, quello del racconto civile e sociale, affrontando con coraggio temi come la lotta alla mafia, la violenza di genere, la migrazione, il bullismo e la legalità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Viaggio Lib(e)ro conquista il Liceo Manzoni di Caserta

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