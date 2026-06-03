Nei colori di Francesco Mostra a Ganghereto
Dal 7 giugno al 19 luglio, il Convento di Ganghereto ospita la mostra collettiva “Nei colori di Francesco”, dedicata all’ottavo centenario dalla morte di Francesco d’Assisi. La rassegna è curata da Marco Botti e presenta opere di artisti contemporanei. La mostra si svolge in via di Ganghereto, a Terranuova Bracciolini.
Dal 7 giugno al 19 luglio il Convento di Ganghereto, in via di Ganghereto, a Terranuova Bracciolini, ospita “Nei colori di Francesco”, mostra collettiva d’arte contemporanea a cura di Marco Botti, dedicata all’ottavo centenario dalla morte di Francesco d’Assisi.Per l’occasione espongono Katarina. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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