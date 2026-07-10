Nella tredicesima giornata del campionato norvegese, Rosenborg affronta Kristiansund. La squadra di casa ha avuto un inizio di stagione difficile e cerca punti per migliorare la posizione in classifica. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le squadre puntano a consolidare la propria posizione in zona salvezza. Il pronostico si concentra sulla possibilità di un risultato che possa favorire il sorpasso di una delle due formazioni.

Rosenborg-Kristiansund è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico La stagione del Rosenborg non è iniziata nel migliore dei modi. E la classifica ne è la prova concreta. Parliamo di un club che adesso sarebbe retrocesso ma che in questa domenica potrebbe uscire dalle zone rosse della classifica e presentarsi in quella arancione, che almeno varrebbe lo spareggio per la retrocessione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sarà ovviamente così alla fine dell’anno, i padroni di casa sono pur sempre costruiti per fare un campionato diverso. Ma quando si inizia male in questo modo serve comunque dare il massimo per uscire il prima possibile dalla situazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rosenborg-Kristiansund: sorpasso in zona salvezza

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