Nella sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores, la partita tra Estudiantes e Medellín si è conclusa con un risultato che ha permesso a quest'ultima di sorpassare l’avversario in classifica e di qualificarsi per la fase successiva. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate a cercare il risultato decisivo, con il punteggio finale che ha determinato il passaggio del turno per il team colombiano.

Estudiantes-Medellin è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico L’occasione è molto importante per gli argentini dell’Estudiantes contro il Medellin: una vittoria dei padroni di casa permetterebbe infatti il sorpasso in classifica e quindi secondo posto. Con accesso direttamente agli ottavi di finale della manifestazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono divise da un solo punto in classifica le due squadre e, l’atteggiamento della squadra ospite, sarà sicuramente molto difensivo. Prima non prenderle. Ma diciamo che questa situazione tattica, andando a vedere i numeri, si potrebbe rivelare sbagliata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Estudiantes-Medellin: sorpasso e qualificazione

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