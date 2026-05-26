Pronostico Estudiantes-Medellin | sorpasso e qualificazione

Da ilveggente.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores, la partita tra Estudiantes e Medellín si è conclusa con un risultato che ha permesso a quest'ultima di sorpassare l’avversario in classifica e di qualificarsi per la fase successiva. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate a cercare il risultato decisivo, con il punteggio finale che ha determinato il passaggio del turno per il team colombiano.

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Estudiantes-Medellin è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico  L’occasione è molto importante per gli argentini dell’Estudiantes contro il Medellin: una vittoria dei padroni di casa permetterebbe infatti il sorpasso in classifica e quindi secondo posto. Con accesso direttamente agli ottavi di finale della manifestazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono divise da un solo punto in classifica le due squadre e, l’atteggiamento della squadra ospite, sarà sicuramente molto difensivo. Prima non prenderle. Ma diciamo che questa situazione tattica, andando a vedere i numeri, si potrebbe rivelare sbagliata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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