Pronostico Rosenborg-Bodo Glimt | continua la caccia

Nel match tra Rosenborg e BodoGlimt, in programma per l’undicesima giornata del campionato norvegese, si affrontano due squadre con situazioni opposte. Il BodoGlimt ha avuto un avvio di stagione deludente, mentre il Rosenborg cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La partita si svolge in un contesto di tensione tra le due formazioni, che cercano punti importanti per la classifica.

Rosenborg-BodoGlimt è valida per l’undicesima giornata del massimo campionato norvegese: formazioni e pronostico Il Bodo non ha iniziato benissimo la propria stagione in campionato. Dopo dieci partite giocate il distacco dal Viking, che occupa la prima posizione in classifica, è di cinque punti. Vabbè, siamo solo all’inizio e abbiamo imparato a conoscere, soprattutto lo hanno imparato i tifosi dell’Inter, questa squadra che pare in grado di riprendersi con il passare del tempo. Pronostico Rosenborg-BodoGlimt: continua la caccia (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ora, il Rosenborg una volta era una delle squadre più importanti del massimo campionato norvegese mentre adesso si ritrova, purtroppo per loro, a lottare nelle posizioni basse di classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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