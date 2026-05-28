Investimenti immobiliari Caserta fanalino di coda per i negozi | rendimento fermo all’8%

Mentre il mercato immobiliare italiano torna a garantire rendimenti elevati per chi investe nel mattone, Caserta si ritrova in fondo alla classifica nazionale per quanto riguarda la redditività dei locali commerciali.È quanto emerge dallo studio pubblicato da Idealista, il principale portale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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