Investimenti immobiliari Caserta fanalino di coda per i negozi | rendimento fermo all’8%
A Caserta, i negozi registrano un rendimento dell’8%, il livello più basso tra le città italiane. Mentre nel resto del paese gli investimenti immobiliari offrono rendimenti più elevati, questa città si colloca in fondo alla classifica nazionale per la redditività dei locali commerciali. La situazione si riferisce ai dati aggiornati sull’andamento dei rendimenti degli investimenti nel settore immobiliare commerciale.
Mentre il mercato immobiliare italiano torna a garantire rendimenti elevati per chi investe nel mattone, Caserta si ritrova in fondo alla classifica nazionale per quanto riguarda la redditività dei locali commerciali.È quanto emerge dallo studio pubblicato da Idealista, il principale portale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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