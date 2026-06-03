Stipendi sempre più bassi Rimini è il fanalino di coda

A Rimini gli stipendi sono tra i più bassi dell’Emilia-Romagna, con salari spesso insufficienti per coprire le spese quotidiane. La popolazione invecchia rapidamente e le nascite sono in calo continuo. La situazione occupazionale non garantisce un tenore di vita adeguato, anche per chi ha un lavoro stabile. La provincia si conferma come una delle più svantaggiate della regione sotto questi aspetti.

È una provincia che invecchia sempre di più, dove nascono sempre meno bambini, gli stipendi restano tra i più bassi dell’Emilia-Romagna e avere un lavoro non significa più riuscire a vivere bene. È la fotografia cruda emersa dal 14esimo rapporto sull’economia e il lavoro in provincia di Rimini, presentato da Ires Emilia-Romagna insieme a Cgil. Presente all’incontro anche l’assessora di Rimini Francesca Mattei. Dietro ai numeri positivi dell’occupazione, si nasconde una realtà molto più fragile di quanto possa sembrare. Perché il lavoro aumenta, ma spesso è precario, discontinuo e pagato poco. E mentre l’economia rallenta, cresce anche il numero delle persone che si rivolgono alla Caritas pur avendo un impiego. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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