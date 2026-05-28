La partita tra Cerro Porteno e Sporting Cristal si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:00, in occasione della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores. La sfida si svolge nel campo di Cerro Porteno. Sono disponibili streaming, notizie, statistiche, formazioni probabili e pronostici. La partita potrebbe essere determinante per la qualificazione alla fase successiva del torneo.

Cerro Porteno-Sporting Cristal è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 00:00: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Cerro Porteno è una delle sorprese della fase a gironi della Libertadores 2026. Contro ogni pronostico, i paraguaiani stazionano al primo posto nel gruppo F, quello che secondo le previsioni della vigilia sarebbe dovuto essere totale appannaggio del Palmeiras, unica potenza continentale presente nel raggruppamento. Ed invece la squadra guidata dall’argentino Ariel Holan è stata più costante rispetto al Verdao e meritatamente si ritrova in cima alla classifica a quota 10 punti (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cerro Porteno-Sporting Cristal: nel fortino arrivano i punti decisivi

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PREDICCION TAROT : SPORTING CRISTAL VS CERRO PORTEÑO ¿QUIÉN GANA COPA LIBERTADORES 2026

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Pronostico Cerro Porteno-Sporting Cristal: nel fortino arrivano i punti decisiviCerro Porteno-Sporting Cristal è una partita di Copa Libertadores e si gioca venerdì alle 00:00: streaming, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it