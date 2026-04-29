Pronostico Braga-Friburgo | in casa fanno paura

Martedì si gioca la semifinale d’andata di Europa League tra Braga e Friburgo. La sfida si svolge in Portogallo, dove la squadra di casa ha dimostrato di essere difficile da battere. La partita sarà trasmessa su alcune piattaforme online e in tv, mentre le formazioni ufficiali verranno comunicate poco prima del calcio d’inizio. La semifinale mette di fronte due squadre che cercano la finale europea.

Braga-Friburgo è la semifinale d’andata di Europa League: pronostico, dove vederla e formazioni C’è una squadra che in casa fa paura. Mentre, dall’altra parte del campo, si presenterà una formazione che nell’ultimo periodo sta vivendo un momento di appannamento con due sconfitte di fila. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una semifinale di Europa League che, almeno per quanto riguarda il primo turno, vede i portoghesi ampiamente favoriti. Eliminare il Betis, rimontando due gol in trasferta e dilagando poi, non è una cosa che succede tutti i giorni. E poi, se vogliamo mettere altra carne sul fuoco, parliamo di una squadra che quando gioca davanti al proprio pubblico si trasforma.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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