La partita tra Norvegia e Inghilterra si svolge all’Hard Rock Stadium di Miami. L’Inghilterra, guidata da Thomas Tuchel, arriva dopo una vittoria contro il Messico in Messico. Tra le quote scommesse, una a 5.25 indica una possibilità nascosta. Si cercano i giocatori con maggiori probabilità di fornire assist, anche se i dettagli sui singoli sono ancora da definire. La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di azioni offensive.

Pronostici Norvegia-Inghilterra, la sfida dell’Hard Rock Stadium di Miami promette spettacolo. E allora la domanda nasce spontanea: chi sono i potenziali assist-man? L’ Inghilterra di Thomas Tuchel si presenta in Florida dopo una prova di mostruosa resilienza contro il Messico nel mitologico Azteca. Ridotti in dieci uomini per via dell’espulsione di Quansah, i Tre Leoni hanno mostrato una compattezza insolita ma incrollabile, registrando il loro possesso palla più basso di sempre in un Mondiale (33,2%) ma capitalizzando al massimo la doppietta di Bellingham e l’impeccabile rigore di Kane. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Con tre vittorie di fila alle spalle (segnando almeno due reti in ciascuna di esse) e sei successi ottenuti nelle ultime 7 gare, i britannici partono favoriti, pur dovendo esorcizzare il proprio storico tallone d’Achille. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Norvegia-Inghilterra: c’è una quota “nascosta” a 5.25

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