Pronostici Norvegia-Inghilterra | marcatore e tiri in porta

Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra, si sono affrontati due attaccanti di alto livello, Haaland e Kane. Sono stati analizzati i possibili marcatori e i tiri in porta delle due squadre, con una previsione multipla basata su queste caratteristiche. La sfida ha visto entrambe le formazioni impegnate in attacchi offensivi, con numerosi tentativi di tiro verso la porta avversaria.

Pronostici Norvegia-Inghilterra, con due frombolieri del calibro di Haaland e Kane nei paraggi c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco la nostra multipla. Il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra all’Hard Rock Stadium di Miami mette di fronte due tra le selezioni più elettrizzanti di questo Mondiale, arrivate fin qui dopo un percorso da brividi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Norvegia di Stale Solbakken sta vivendo una vera e propria favola. Dopo aver superato il girone (4-1 all’Iraq, 3-2 al Senegal e il ko indolore con la Francia), gli scandinavi hanno piegato la Costa d’Avorio per 2-1 prima di regalarsi il giorno più bello nella storia del calcio norvegese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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