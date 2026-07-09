Pronostici Norvegia-Inghilterra | quasi ammoniti plus

Durante il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra, diversi giocatori sono stati vicini a ricevere ammonizioni, senza però essere sanzionati. Sei squadre europee sono approdate tra le otto finaliste del torneo. Il Mondiale conferma la presenza costante di nazionali di rilievo che spesso raggiungono fasi avanzate della competizione. La partita si svolge in un contesto di alta tensione e intensità, con alcuni giocatori che hanno rischiato di essere espulsi.

Pronostici Norvegia-Inghilterra: un quarto di finale tutto europeo. Ecco i quattro quasi ammoniti plus Sei squadre europee nelle ultime otto. Diciamo che il Mondiale dimostra ancora una volta come, da queste parti, ci sono delle nazionali importanti e che arrivano sempre o quasi in fondo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Norvegia-Inghilterra è sicuramente un match aperto a qualsiasi risultato. Soprattutto perché da una parte c’è Haaland capace di abbattere Ancelotti e il suo Brasile. Non va peggio agli inglesi con Kane. E inoltre, Tuchel, ha una squadra sicuramente abituata a giocare partite di questo tipo. Un po’ di esperienza in più che non guasta mai. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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