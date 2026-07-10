Pronostici Norvegia-Inghilterra | a Miami Tuchel ha un’arma segreta

A Miami, l’allenatore ha portato un’arma segreta per la sfida tra Norvegia e Inghilterra. Le statistiche indicano che la Norvegia ha incontrato difficoltà nella gestione dei blocchi aerei, un elemento che potrebbe influenzare l’esito della partita. Nessuna delle due squadre ha ancora annunciato modifiche ufficiali alla formazione. La partita si svolgerà in un clima di attesa, con i tifosi pronti a seguire gli sviluppi.

Pronostici Norvegia-Inghilterra, spulciando le statistiche emerge un dato molto interessante riguardo alle difficoltà degli scandinavi nella gestione dei blocchi aerei. La griglia dei quarti di finale del Mondiale nordamericano mette di fronte due destini incrociati sul prato dell’Hard Rock Stadium di Miami. L’ Inghilterra approda in Florida forte della lezione di stoicismo impartita al Messico nella bolgia dell’Azteca di Città del Messico, dove i ragazzi di Thomas Tuchel, pur ridotti in inferiorità numerica nella ripresa, sono riusciti a smentire i pronostici della vigilia trincerandosi dietro a un insolito e diligente 33.2% di possesso palla per poi fare male messicani con delle transizioni micidiali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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