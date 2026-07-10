Chinese Super League, turno molto interessante nel massimo campionato cinese. Il Chongqing Tongliang ha l’occasione di ridurre il divario nei confronti della capolista Chengdu. La diciottesima giornata della Chinese Super League si apre nel segno del dominio incontrastato del Chengdu Qianbao, ormai saldo al comando della classifica con un vantaggio siderale di ben 14 lunghezze sulla prima inseguitrice. (Instagram) – Ilveggente.it Alle spalle della capolista, tuttavia, la bagarre è accesissima e il sabato di campionato promette scintille, a cominciare dallo scontro salvezza tra Wuhan Three Towns e Henan. I padroni di casa, attualmente penultimi a 8 punti, cercano disperatamente di muovere la classifica dopo aver incassato due sconfitte di fila, entrambe in trasferta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Chinese Super League 11 luglio: c’è una favorita che rischia grosso

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