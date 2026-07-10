Pronostici Chinese Super League 11 luglio | c’è una favorita che rischia grosso
Nel campionato cinese, il Chongqing Tongliang ha l’opportunità di ridurre il divario in classifica rispetto alla capolista. La partita si svolge nell’ambito di un turno molto atteso, con molte squadre impegnate in incontri chiave. La sfida rappresenta un momento cruciale per il team, che punta a ottenere i tre punti per avvicinarsi alla testa della classifica. La partita si svolge nel contesto di un campionato con diverse formazioni in corsa per posizioni di vertice.
Chinese Super League, turno molto interessante nel massimo campionato cinese. Il Chongqing Tongliang ha l’occasione di ridurre il divario nei confronti della capolista Chengdu. La diciottesima giornata della Chinese Super League si apre nel segno del dominio incontrastato del Chengdu Qianbao, ormai saldo al comando della classifica con un vantaggio siderale di ben 14 lunghezze sulla prima inseguitrice. (Instagram) – Ilveggente.it Alle spalle della capolista, tuttavia, la bagarre è accesissima e il sabato di campionato promette scintille, a cominciare dallo scontro salvezza tra Wuhan Three Towns e Henan. I padroni di casa, attualmente penultimi a 8 punti, cercano disperatamente di muovere la classifica dopo aver incassato due sconfitte di fila, entrambe in trasferta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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