Project 2025 David A Graham a TPI | Trump ha ambizioni autoritarie Si comporta da bullo Ma dietro c’è un programma preciso
Il “Project 2025” è un piano di oltre mille pagine che prevede azioni concrete per la futura amministrazione. Secondo un esperto, Donald Trump si comporta da bullo e manifesta ambizioni autoritarie, ma dietro il suo atteggiamento ci sarebbe un programma preciso. La strategia include misure che mirano a modificare strutture istituzionali e politiche, con obiettivi chiari e pianificati. Il progetto è stato scritto prima delle elezioni e si basa su un insieme di iniziative dettagliate.
Quando Donald Trump è tornato per la seconda volta alla Casa bianca, le politiche del “Project 2025”, un programma da oltre mille pagine da cui si era dissociato in campagna elettorale, hanno iniziato a comparire, quasi alla lettera, nei suoi atti presidenziali, mentre la sua amministrazione cominciava ad assumere una serie di personaggi coinvolti nell’elaborazione di questo progetto ultraconservatore. Ordini esecutivi ricalcati sul “Project 2025”, un Congresso a maggioranza repubblicana troppo intimidito dall’inquilino della Casa bianca per difendere i propri poteri, agenzie indipendenti trasformate in bracci politici dell’amministrazione e... 🔗 Leggi su Tpi.it
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