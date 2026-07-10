Project 2025 David A Graham a TPI | Trump ha ambizioni autoritarie Si comporta da bullo Ma dietro c’è un programma preciso

Notizia in breve

Il “Project 2025” è un piano di oltre mille pagine che prevede azioni concrete per la futura amministrazione. Secondo un esperto, Donald Trump si comporta da bullo e manifesta ambizioni autoritarie, ma dietro il suo atteggiamento ci sarebbe un programma preciso. La strategia include misure che mirano a modificare strutture istituzionali e politiche, con obiettivi chiari e pianificati. Il progetto è stato scritto prima delle elezioni e si basa su un insieme di iniziative dettagliate.