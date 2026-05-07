Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di sospendere il “Project Freedom”, un'operazione che coinvolge attività nello Stretto di Hormuz. La scelta arriva in un momento di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, che ha portato alla cessazione di alcune partnership militari e di sicurezza. La misura ha suscitato reazioni nel settore diplomatico e militare, mentre le autorità statunitensi non hanno rilasciato commenti ufficiali sulla motivazione dietro questa decisione.

La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di interrompere il cosiddetto “Project Freedom”, l’operazione militare americana pensata per garantire il transito sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, sarebbe maturata in un contesto di crescente tensione diplomatica con l’Arabia Saudita. A riportarlo sono due funzionari statunitensi citati dall’emittente NBC News, secondo i quali la sospensione dell’operazione sarebbe arrivata dopo che la leadership saudita ha deciso di revocare agli Stati Uniti la possibilità di utilizzare basi militari e spazio aereo necessari al supporto logistico dell’iniziativa. Il “Project Freedom” era stato concepito per rafforzare la sicurezza delle rotte commerciali in una delle aree più sensibili del commercio globale, spesso esposta a tensioni geopolitiche e minacce alla navigazione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump sospende il “Project Freedom”: tensioni con Riad dietro lo stop all’operazione nello Stretto di Hormuz

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