Secondo fonti ufficiali, il ritiro del supporto degli Stati Uniti all'iniziativa “Project Freedom” sarebbe stato influenzato dalla decisione di un alleato nel Golfo di non consentire l'uso delle proprie basi e dello spazio aereo. Questa scelta avrebbe portato il presidente americano a interrompere il coinvolgimento nel progetto, che prevedeva interventi militari nella regione. La decisione sarebbe stata presa senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi alla base di questa posizione.

Il dietrofront del presidente americano Donald Trump rispetto all'iniziativa “Project Freedom” deriverebbe dalla decisione di un importante alleato americano nel Golfo, l'Arabia Saudita, di non concedere agli Usa l'utilizzo delle sue basi e del suo spazio aereo per condurre l'operazione. Lo riporta in esclusiva l'emittente Nbc citando due funzionari statunitensi, secondo i quali l'annuncio a sorpresa di Trump del “Project Freedom” ha scatenato l'ira della leadership saudita. In risposta, il Regno ha informato gli Stati Uniti che non avrebbe permesso all'esercito americano di far decollare aerei dalla base aerea Prince Sultan a sud-est di Riad, né di sorvolare lo spazio aereo saudita per supportare l'iniziativa, hanno affermato i funzionari.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il no dell'Arabia Saudita dietro lo stop di Trump a “Project Freedom”: il retroscena

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