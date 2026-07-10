Profumi senza alcol | la rivoluzione gentile che piace a pelle e capelli

Durante l’estate 2026, si è diffuso il termine NoLo, associato ai profumi senza alcol. Questi prodotti, privi di questa sostanza, stanno conquistando il mercato con una crescita significativa. La loro diffusione riguarda sia fragranze per la pelle sia per i capelli, offrendo un’alternativa più delicata. La tendenza si sviluppa in un contesto di attenzione crescente verso formule più naturali e meno invasive.

I profumi senza alcol hanno una storia tutta contemporanea. Al riguardo, partiamo dalle parole capaci di raccontare un’intera stagione. Nell’estate 2026 una di queste è NoLo. No, non ci riferiamo al quartiere diventato simbolo della creatività milanese, bensì all’acronimo di No and Low Alcohol: complice il caldo record e una crescente attenzione al benessere infatti, nei bar più cool di tutto il mondo proliferano cocktail analcolici e birre 0.0. A trainare la tendenza è la Generazione Z con il movimento dei sober curious, ovvero chi sceglie di ridurre il consumo di alcol senza rinunciare alla convivialità. Magari iniziando con il Dry January (altro social che invita a non bere alcolici dopo gli stravizi delle feste) e proseguendo anche durante l’estate, quando le alte temperature rendono ancora più evidente il piacere di bere leggero. 🔗 Leggi su Amica.it

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