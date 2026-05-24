Un gruppo di studi ha evidenziato che l’alimentazione può influenzare la salute della pelle e dei capelli. Tra gli alimenti più citati ci sono avocado, pomodori e avena, considerati utili per la cura esterna. Sempre più persone adottano un approccio integrato alla skincare, che combina l’uso di prodotti e una dieta equilibrata. Questa tendenza si sta diffondendo anche attraverso campagne di sensibilizzazione e iniziative di settore.

L a skincare non si ferma più a creme, lozioni e sieri, sempre più persone stanno spostando l’attenzione verso un approccio davvero olistico e intrgrato, che non può prescindere dall’alimentazione. A confermarlo sono anche i dati: secondo un’analisi di Fresha, le ricerche per “best foods for skin” sono aumentate dell’89% nell’ultimo anno, raggiungendo circa 73.000 ricerche mensili. Un segnale chiaro di come la bellezza “inside out”, ovvero dall’interno verso l’esterno, stia diventando centrale nelle routine contemporanee. Integratori: come scegliere quello giusto X La nuova skincare routine parte da ciò che mangiamo. Per anni, la cura della pelle è stato associata quasi esclusivamente a prodotti topici, attivi cosmetici e trattamenti professionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Avocado, pomodori e avena... La cura della pelle e dei capelli passa (anche) per ciò che mettiamo in tavola ogni giorno. E alimenti sani e naturali, "si vedono"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cibi che depurano i tuoi organi naturalmente

Notizie e thread social correlati

Marsèll Sandalo ‘Tavola’: design, calzata e cura della pelleMarsèll presenta il sandalo ‘Tavola’, un modello che si distingue per il design curato e la calzata confortevole.

L'alimentazione corretta per avere dei capelli sani: 10 cibi che non devono mancareUn’alimentazione equilibrata è fondamentale per il benessere dell’organismo e il mantenimento di capelli sani.

Avena VS avocado: qual è il superfood più super tra tutti? Pro e contro dei due alimenti trend healthyIl cibo è hype, è moda, tanto quanto un bel paio di sneakers: basta scorrere il feed di Instagram. Non è facile districarsi in una giungla di indicazioni contraddittorie: un giorno prima basta un ... elle.com

Cotto e Mangiato, la ricetta di oggi 13 ottobre 2014: calamari con pomodori e avocadoRiparte la nuova settimana anche televisivamente parlando ed oggi, lunedì 13 ottobre 2014, riapre anche la cucina di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria condotta su Italia 1 da Tessa Gelisio ed ... it.blastingnews.com