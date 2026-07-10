Prime Video Presents Italia 2026 | Tutte le Nuove Serie TV Film e Show in Arrivo

Prime Video ha annunciato un ampio catalogo di nuove produzioni originali durante l’evento Prime Video Presents Italia 2026 a Roma. La piattaforma ha presentato una serie di serie TV, film e show in arrivo, con un focus su produzioni italiane. L’annuncio è arrivato in occasione dei dieci anni di presenza in Italia.

Prime Video festeggia dieci anni di successi in Italia e, in occasione dell’attesissimo evento Prime Video Presents Italia 2026 tenutosi a Roma, ha svelato uno slate di produzioni originali sempre più ambizioso. Tra grandi ritorni, l’espansione dei diritti sportivi (con l’NBA che si aggiunge alla Champions League) e una sfilata di star della “home for talent” italiana, la piattaforma streaming di Amazon si conferma leader dell’intrattenimento. Scopriamo nel dettaglio tutti i nuovi film, le serie TV e gli show d’intrattenimento Prime Original annunciati per i prossimi mesi del 2026 e del 2027. I Nuovi Film Italiani e Internazionali su Prime Video. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Prime Video Presents | It Starts Here 2026

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