Prime Video | i film e le serie TV più attese in arrivo a maggio 2026

A maggio 2026 su Prime Video saranno disponibili nuovi titoli, tra cui una commedia romantica ispirata al bestseller di Felicia Kingsley e una serie TV live-action basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir. Il catalogo della piattaforma si amplia con queste aggiunte, offrendo agli spettatori un’ampia scelta di generi e storie. Le uscite sono molto attese e rappresentano un’ulteriore conferma dell’impegno della piattaforma nell’offrire contenuti vari e di qualità.

Su Prime Video, a maggio, arrivano nuovi imperdibili titoli. Tra Non è un paese per single, commedia romantica tratta dal bestseller di Felicia Kingsley, ma anche Spider- Noir, serie tv live-action basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir, il catalogo continua ad arricchirsi. Di seguito vi sveliamo alcune delle novità più attese. Le novità partono l’8 maggio con il film Non è un paese per single. Adattamento per il piccolo schermo dell’omonimo romanzo di Felicia Kingsley, la storia è ambientata nell’idilliaca Belvedere in Chianti, un posto da sogno dove sono tutti in coppia o sperano di di innamorarsi. Tutti tranne Elisa, una madre single con una figlia adolescente, che gestisce la tenuta Le Giuggiole con la sorella Giada e la madre Mariana.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Prime Video: i film e le serie TV più attese in arrivo a maggio 2026 Amazon Prime Just Dropped These 10 INSANE New Movies! (2025) Notizie correlate Leggi anche: Prime Video: i film e le serie tv più attese in arrivo a Marzo Leggi anche: Disney+: i film e le serie tv più attese di Marzo 2026 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a maggio 2026; Prime Video – I titoli in arrivo a maggio 2026; 30 film da guardare su Prime Video – Le novità di maggio 2026; Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video a maggio 2026. Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a maggio 2026Adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley ambientato nell'idilliaca Belvedere in Chianti, cittadina toscana dove tutti sono in coppia o in cerca dell'anima gemella, ... hdblog.it Prime Video: tutte le novità in arrivo a maggio 2026 tra serie, film e grandi ritorniScopri tutte le novità Prime Video di maggio 2026: film, serie e uscite imperdibili tra Spider-Noir, Jack Ryan e nuovi titoli italiani. cinefilos.it Amazon Prime Video #AncoraPiùSexy Michela Andreozzi #ancorapiùsexy #FabulaPictures - facebook.com facebook