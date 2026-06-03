A giugno, Prime Video introduce nuovi film e serie TV nel suo catalogo. La piattaforma ha annunciato l’arrivo di diversi titoli per il mese in corso, senza specificare le date di uscita precise. Tra le novità previste ci sono produzioni originali e film già noti, che saranno disponibili per gli abbonati. La lista completa dei titoli ancora non è stata resa pubblica, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Anche giugno è arrivato e, con l’arrivo della stagione estiva, su Prime Video si aggiungono nuovi titoli al catalogo. Tra la commedia italiana Ancora più Sexy di Michela Andreozzi, sequel di Pensati Sexy, alla serie tv Un anno dopo l’altro, l’adattamento del romanzo bestseller di Carley Fortune, si prospettano novità davvero interessanti. Di seguito, ecco alcuni dei film e delle serie tv più attese di questo mese. Si comincia il 3 giugno, con l’arrivo della quarta stagione di La leggenda di Vox Machina. In questo nuovo capitolo, ci ritroviamo un anno dopo il Conclave Cromatico. I Vox Machina si sono separati, ognuno per un motivo diverso. Il richiamo dell’avventura, però, è dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Prime Video: i film e le serie TV più attese in arrivo a giugno 2026

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