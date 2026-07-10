Prime Video Presents 2026 | annunciati i nuovi film e le serie originali italiane

Prime Video ha annunciato la programmazione di Prime Video Presents 2026, che include nuovi film e serie originali italiane. La presentazione è avvenuta durante un evento dedicato, in occasione del decimo anniversario del servizio in Italia. Sono stati comunicati dettagli sulle produzioni in arrivo, senza specificare date di uscita o titoli precisi. L’azienda ha confermato un’offerta ampliata per il pubblico italiano, con un focus su contenuti originali e nuovi progetti.

Tutta la nuova programmazione. Prime Video festeggia i suoi primi dieci anni in Italia con uno slate ricco di novità. Nel corso dell’evento Prime Video Presents Italia 2026, andato in scena a Roma, la piattaforma ha annunciato nuovi film, serie originali, show e il rinnovo di alcuni dei suoi titoli di maggior successo, confermando anche l’impegno sul fronte dello sport in diretta. Tra le principali novità figurano i film Come distruggere l’ex e Un’altra madre, mentre sul fronte delle serie arrivano Bro, Due cuori in affitto, Il giorno perfetto e Ingorgo. Annunciato anche lo speciale Love Me Love Me. More. Spazio anche ai rinnovi: torneranno con una nuova stagione The Traitors Italia, The 50 e Pesci Piccoli, che raggiungeranno rispettivamente la seconda, la seconda e la terza stagione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Prime Video February 2026 is INSANE!

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