Prime Video annuncia il ritorno di The Traitors con Alessia Marcuzzi nella nuova stagione prevista per il 20262027. La piattaforma festeggia i dieci anni in Italia e amplia il suo catalogo con nuovi film e serie originali. Tra le novità ci sono diverse produzioni in programma per le prossime stagioni, con un’offerta sempre più vasta e diversificata. La piattaforma punta a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, puntando su contenuti originali e nuove stagioni di programmi di successo.

Prime Video spegne dieci candeline in Italia e rilancia la sfida dello streaming con un catalogo sempre più ricco di produzioni originali. Nel corso dell’evento Prime Video Presents Italia 2026, la piattaforma di Amazon ha annunciato nuovi film, serie tv e show, oltre ai rinnovi dei titoli di maggior successo e alle anticipazioni sui progetti più attesi dei prossimi mesi. Tra le novità spiccano i nuovi film con Alessandro Borghi, Sabrina Impacciatore, Greta Scarano e Michele Morrone, ma anche le serie con Can Yaman, Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon. Confermati inoltre il ritorno di The Traitors Italia con Alessia Marcuzzi, The 50 e della serie Pesci Piccoli dei The Jackal. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Palinsesti Prime Video 2026/2027, nuovi film e serie. Torna The Traitors con Alessia Marcuzzi

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I NUOVI PALINSESTI RAI 2026/2027 - LA VOCE DELLO SPETTACOLO

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