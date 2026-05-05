Casa bruciata nel rogo del monte Faeta gara di solidarietà per aiutare Tommaso Anonimo dona mille euro

Una casa è andata distrutta in un incendio che ha interessato il monte Faeta e, in seguito a questo, è partita una raccolta fondi per sostenere il vigile del fuoco coinvolto. Finora sono stati raccolti oltre 29 mila euro. Tra le donazioni, si segnala un contributo anonimo di mille euro. La campagna di solidarietà continua con l’obiettivo di fornire aiuto a Tommaso Nozzolini, che ha perso la propria abitazione.

San Giuliano Terme (Pisa), 5 maggio 2026 – Una raccolta fondi che ha già superato i 29mila euro per aiutare Tommaso Nozzolini, vigile del fuoco, la cui abitazione è stata colpita dall’incendio del monte Faeta. Le fiamme hanno raggiunto il tetto della casa di famiglia dopo uno “spotting”, cioè un tizzone trasportato dal fronte del fuoco, che ha innescato l’incendio nella cucina e in una parte dell’abitazione. https:www.lanazione.itcronacaallerta-meteo-arancione-emgkxr8k Al momento sono stati raccolti oltre 29mila euro su un obiettivo di 50mila, con 647 donazioni, tra cui un benefattore anonimo che ha contribuito con mille euro. "Ora ha bisogno di noi”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa bruciata nel rogo del monte Faeta, gara di solidarietà per aiutare Tommaso. Anonimo dona mille euro Notizie correlate Tutti uniti per Tommaso, il vigile del fuoco che ha perso casa nell’incendio del Monte Faeta: raccolti 25.000 euro in due giorniSan Giuliano Terme (Pisa), 4 maggio 2026 – La prova che non si è mai davvero soli, nemmeno quando tutto sembra perduto. Leggi anche: La casa bruciata ad Asciano per l'incendio del Monte Faeta è di un vigile del fuoco: partita la raccolta fondi online Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nella casa del vigile del fuoco distrutta dall’incendio: Bruciata in pochi istanti, c’erano fiamme alte 40 metri; Incendio in una villetta a Gorlago, tetto distrutto: evacuati i residenti - Il video e le foto; Incendio sul monte Faeta, rogo contenuto al 70% ma in fumo 710 ettari di bosco. Il vigile del Fuoco: Bruciata anche la mia casa, mai vista una cosa così; Casa in fiamme, incendio partito dall’auto in garage. Casa bruciata nel rogo del monte Faeta, gara di solidarietà per aiutare Tommaso. Anonimo dona mille euroG ià raccolti in paese 29mila euro per il vigile del fuoco e volontario Aib che ha perso la sua abitazione nel devastante incendio ... lanazione.it Incendio sul monte Faeta, rogo contenuto al 70% ma in fumo 710 ettari di bosco. Il vigile del Fuoco: «Bruciata anche la mia casa, mai vista una cosa così»Dopo un giovedì notte drammatico, con l’evacuazione di circa 3500 persone, nella giornata di venerdì la situazione ha registrato progressi importanti, anche se la vicenda è tutt’altro che conclusa ... corrierefiorentino.corriere.it Nella casa del vigile del fuoco distrutta dall’incendio: “Bruciata in pochi istanti, c’erano fiamme alte 40 metri” x.com I SOPRUSI VERSO UNA FAMIGLIA CHE NON AVEVA ADERITO AL FASCISMO, LE MITRAGLIATRICI IN COLLEGIO, LA CASA BRUCIATA... Storia semplice. Per ricordare quel 23 aprile 1945 Un bambino di fronte a guerra e ingiustizie: “Qualcosa mi rodeva d - facebook.com facebook