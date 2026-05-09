Varignana e Sant’Orsola La solidarietà sale a bordo

A Varignana e Sant’Orsola si è svolta una iniziativa che ha visto coinvolti diversi volontari e cittadini, unendo le forze per un obiettivo comune. Durante l’evento sono state distribuite risorse e assistenza a persone in difficoltà, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità locali. La campagna ha previsto momenti di collaborazione tra i partecipanti, che hanno condiviso impegno e solidarietà lungo tutto il percorso.

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’Tanta fibra e tanto coraggio’, ma anche tanta solidarietà: questo è stato il filo conduttore della cena-evento che si è svolta giovedì sera a Palazzo Varignana, a bordo dello scenografico Treno Reale, organizzata per raccogliere fondi a favore del ’Parco della Luna’, il progetto della Fondazione Sant’Orsola che che prevede la creazione di uno spazio verde dedicato ai bambini in cura e alle loro famiglie. Una searata in una location unica e con un menu speciale, studiato per l’occasione dallo chef Michele Casadei Massari, proprietario del risorante ’Lucciola’ nell’Upper West Side di New York, diventato da tempo uno degli indirizzi più riconoscibili della cucina italiana negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Varignana e Sant’Orsola. La solidarietà sale a bordo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Oviv vicina al Sant’Orsola Un dono per la PediatriaUn ‘occhio elettronico’ per il monitoraggio cerebrale dei piccoli pazienti in condizioni critiche. Leggi anche: Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Varignana e Sant’Orsola. La solidarietà sale a bordo; Palazzo di Varignana. Cena con lo chef dagli Usa. ’Mondi possibili’ Cinque giorni in Sant’OrsolaTorna Giovanni Della Robbia alla porta d’ingresso dell’ex convento di Sant’Orsola con una copia della lunetta originale raffigurante la Madonna con Bambino fra San Francesco d’Assisi e Sant’Orsola. lanazione.it Produzione al Sant'Orsola delle cellule Car-TSempre al Padiglione 13, è in fase di ultimazione l’allestimento delle due camere bianche destinate alla produzione di Car-T accademiche, da utilizzare all’interno di studi clinici o per uso non ... ilrestodelcarlino.it Emilia-Romagna. Lisei (FdI): Evento contro Governo a Policlinico Sant’Orsola, assessore e dirigente si dimettano lavocedelpatriota.it/emilia-romagna… via @vocedelpatriota x.com