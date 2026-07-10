Prima grana per il fronte progressista | i riformisti Pd spingono il riarmo

I riformisti del Pd hanno inviato un messaggio chiaro: l’alternativa al governo Meloni deve includere il nocciolo progressista, ovvero Pd, M5S e Avs. La presa di posizione arriva da Napoli, dove Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno sottolineato la necessità di un fronte unito. La riunione ha evidenziato tensioni tra i partiti, mentre il fronte progressista si mostra compatto sulla linea.

Il campo largo ha appena dato una prova di esistenza in vita, ma il primo inciampo serio è già sul tavolo. Da Napoli Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno mandato un messaggio netto: l’alternativa al governo Meloni parte dal nocciolo progressista, cioè Pd, M5S e Avs. Gli altri, se vorranno, arriveranno dopo, quando a settembre si aprirà il cantiere del programma. Solo che, prima ancora di sedersi al tavolo, riformisti dem, Italia Viva e +Europa hanno apparecchiato il dossier più divisivo: il Safe, il fondo europeo per la difesa. La lettera-appello pubblicata su Repubblica è un piccolo manifesto del partito trasversale del riarmo gentile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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