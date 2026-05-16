Buonopane si ricandida | Pronto a guidare il fronte progressista

Il presidente uscente della Provincia di Avellino ha annunciato la propria intenzione di candidarsi nuovamente alla guida dell’ente. La decisione arriva in vista delle prossime elezioni provinciali e conferma la volontà di continuare il proprio mandato. La candidatura è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel quadro delle prossime sfide elettorali per la gestione dell’ente provinciale. Nessuna altra informazione sui dettagli della campagna o eventuali alleanze è stata ancora resa nota.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente uscente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ufficializza la ricandidatura alla guida di Palazzo Caracciolo in vista delle prossime elezioni provinciali. Il via libera arriva dal Partito Democratico campano, d’intesa con i livelli nazionale e provinciale del partito, nell’ambito di una coalizione progressista che comprende anche Movimento Cinque Stelle, Noi di Centro e Partito Socialista Italiano. “Mi ricandido alla presidenza della Provincia di Avellino. La segreteria regionale della Campania del Partito Democratico, di concerto con la segreteria nazionale e quella provinciale del partito, mi ha comunicato il via libera alla mia candidatura alla presidenza della Provincia quale rappresentante del fronte progressista ( Movimento 5 Stelle, Noi di Centro, Partito Socialista Italiano ). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Buonopane si ricandida: “Pronto a guidare il fronte progressista” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agrigento, il fronte progressista si schiera: Sodano guida il cambioA pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste elettorali, le forze dell’area progressista si sono riunite al Circolo Empedocleo di... Rotti gli indugi: il fronte Progressista si compatta su Michele Sodano per "una nuova era della città"Dopo una serie di vertici a Palermo, Pd, M5S, Avs, Italia Viva e Controcorrente hanno siglato un accordo per sostenere la candidatura a sindaco...