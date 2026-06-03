Basta shopping militare il fronte progressista ritrova l’unità

Notizia in breve

I membri del fronte progressista hanno approvato una mozione unitaria che riguarda il Patto di stabilità e le politiche di difesa. La decisione è stata presa dopo settimane di discussioni e divergenze interne. La mozione, ora approvata, mira a consolidare le posizioni del gruppo su questi temi. La votazione si è conclusa con un risultato positivo, segnando un passo importante per l’unità tra i rappresentanti del fronte.