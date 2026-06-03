Basta shopping militare il fronte progressista ritrova l’unità
I membri del fronte progressista hanno approvato una mozione unitaria che riguarda il Patto di stabilità e le politiche di difesa. La decisione è stata presa dopo settimane di discussioni e divergenze interne. La mozione, ora approvata, mira a consolidare le posizioni del gruppo su questi temi. La votazione si è conclusa con un risultato positivo, segnando un passo importante per l’unità tra i rappresentanti del fronte.
I progressisti ce l’hanno fatta a trovare la quadra su una mozione unitaria sul Patto di stabilità e sulla difesa. Pd, M5s, Avs e Iv hanno firmato un documento comune che riprende quello presentato dai 5 stelle, a prima firma Filippo Scerra, con delle integrazioni. Le opposizioni chiedono di “riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede Nato in materia di spese per la difesa”, ma aggiungono un paragrafo in cui si impegna il governo “a promuovere una politica di difesa comune europea attraverso la pianificazione, l’acquisizione e la gestione di capacità condivise”. Un’iniziativa viene però precisato, che deve avere il “fine di efficientare le risorse già previste e sfruttando le economie di scala”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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