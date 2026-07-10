Ridurre il rapporto con il cibo a una semplice sottrazione di calorie può portare al fallimento terapeutico. Privare il corpo di energia senza comprendere le abitudini profonde rischia di generare frustrazione e abbuffate successive. È importante analizzare le motivazioni e le routine legate all’alimentazione prima di intraprendere cambiamenti drastici. Soltanto così si può evitare di cadere in un ciclo di privazioni e abbuffate.

Life&People.it Ridurre l’atto del nutrimento a una fredda sottrazione matematica è il primo passo verso il fallimento terapeutico. Ogni volta che si decide di privare il corpo di energia senza aver prima mappato l’architettura profonda delle abitudini, si sta semplicemente programmando la prossima abbuffata da frustrazione. Capire davvero come fare una dieta alimentare non ha nulla a che vedere con regimi punitivi o con l’ossessione stagionale per l’ago della bilancia, richiede, al contrario, un’indagine scientifica e psicologica, smontando i meccanismi inconsci che governano l’appetito prima ancora di toccare la grammatica dei macronutrienti. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Prima delle calorie: le domande per riscrivere il rapporto con il cibo

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