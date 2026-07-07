Da questa sera, martedì 7 luglio, la divulgazione televisiva cambia prospettiva. Roberto Giacobbo inaugura in prima serata su Rete 4 “Le grandi domande di Freedom”, un’evoluzione del celebre format che abbandona il tradizionale racconto lineare per costruire ogni puntata attorno a un interrogativo. La vera novità non è il cambio di titolo, ma il metodo: non partire dalle certezze, bensì dai dubbi. Dopo il successo delle precedenti stagioni di Freedom – Oltre il confine, il programma si presenta con uno studio completamente rinnovato, essenziale e dominato dal bianco, pensato come uno spazio simbolico dove il confronto tra idee, prove e interpretazioni diventa il protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Le domande prima delle risposte: Giacobbo rivoluziona “Freedom” e porta il dubbio al centro della scena

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“Le grandi domande di Freedom” con Roberto Giacobbo su Rete 4: quando iniziaRoberto Giacobbo torna in prima serata su Rete 4 con la nuova edizione di “Le grandi domande di Freedom”.

Nell’era delle risposte pronte vince chi si fa le domande giusteDopo il diploma, molti giovani si trovano di fronte a un panorama fatto di opportunità e incertezze.

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Le Grandi Domande di #Freedom nell’estate di Rete 4 Roberto Giacobbo torna con una formula inedita del suo programma divulgativo, in onda in prima serata da martedì 7 luglio x.com

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