Le domande prima delle risposte | Giacobbo rivoluziona Freedom e porta il dubbio al centro della scena

Da laprimapagina.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da questa sera, martedì 7 luglio, la divulgazione televisiva cambia prospettiva. Roberto Giacobbo inaugura in prima serata su Rete 4 “Le grandi domande di Freedom”, un’evoluzione del celebre format che abbandona il tradizionale racconto lineare per costruire ogni puntata attorno a un interrogativo. La vera novità non è il cambio di titolo, ma il metodo: non partire dalle certezze, bensì dai dubbi. Dopo il successo delle precedenti stagioni di Freedom – Oltre il confine, il programma si presenta con uno studio completamente rinnovato, essenziale e dominato dal bianco, pensato come uno spazio simbolico dove il confronto tra idee, prove e interpretazioni diventa il protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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