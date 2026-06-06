Il ruolo del deficit calorico estremo: come funziona davvero la dieta del dottor Nowzaradan per perdere almeno 10 kg. La dieta del dottor Younan Nowzaradan è diventata famosa per la sua estrema rigidità e per i risultati rapidi che promette nei casi di obesità severa. A differenza delle diete comuni, non si basa su mode alimentari o approcci “miracolosi”, ma su un principio semplice e scientificamente consolidato: il forte controllo delle calorie. Proprio questo elemento, applicato in modo rigoroso e medico, è ciò che la rende unica e spesso discussa. Negli ultimi anni, la cosiddetta “dieta del dottor Nowzaradan” è diventata famosa grazie al programma televisivo Vite al limite (My 600-lb Life), in cui il chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan segue pazienti con obesità estrema nel loro percorso pre-operatorio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Perché la dieta del dottor Nowzaradan è diversa da tutte le altre: il segreto delle calorie

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