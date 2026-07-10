Prima a fare le cure termali ci venivano solo gli anziani adesso invece sono i giovani | perché Millennials e Gen Z scelgono spa yoga e bagni sonori per combattere lo stress

Da ilfattoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi anni, sempre più giovani tra i 20 e i 30 anni scelgono spa, yoga e bagni sonori per gestire lo stress. Questa tendenza si è diffusa rispetto al passato, quando le cure termali erano principalmente frequentate da anziani e famiglie con bambini. Attività come il rilassamento in vasche termali o sessioni di meditazione sono ora preferite da Millennials e Gen Z, che cercano alternative naturali e meno invasive per il benessere.

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C’erano una volta le cure termali, con piscine frequentate da signore ingioiellate con le fettine di cetriolo sugli occhi e i bambini trascinati dai genitori a fare le inalazioni. Adesso, invece, le spa richiamano soprattutto ragazzi, coppie e under 40 in cerca di un’esperienza che va ben oltre i fanghi e i massaggi: sport, meditazione, yoga, bagni sonori e pacchetti benessere che disegnano ogni momento della giornata, dal sonno all’alimentazione. Il turismo termale continua a crescere, richiamando turisti dall’estero e ispirando il mondo della skincare e della cosmesi. Come cambia il turismo termale. “Fino a qualche anno fa si pensava al... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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