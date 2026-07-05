Yoga guidato e bagni sonori al Rossini Art Site di Briosco

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarà un luglio ricco di appuntamenti quello del Rossini Art Site, il parco-museo di Briosco. Si partirà oggi alle 9 con Asana & Sound Experience, tra yoga guidato e bagni sonori in cui riconnettersi col ritmo della terra. Prenotazione obbligatoria al 348-8849017. Dalle 14 laboratorio dedicato a “ La fermentazione delle verdure “, per conoscere uno dei metodi più antichi usati dall’uomo per conservare gli alimenti e impararne le tecniche base, come la salamoia e la salatura a secco. Prenotazioni a [email protected]. Contemporaneamente, stamattina e fino alle 15 si potrà visitare la preziosa collezione di sculture giganti del Rossini Art Site. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

yoga guidato e bagni sonori al rossini art site di briosco
© Ilgiorno.it - Yoga guidato e bagni sonori al Rossini Art Site di Briosco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bendati in mezzo al bosco-museo. Rossini Art Site riapre alla grandeIl Rossini Art Site ha riaperto al pubblico con una serie di visite guidate che si svolgono tra gli alberi e le sculture monumentali collocate nel...

Leggi anche: L’estate pop del Cigno di Pesaro. Al via "Rossini qua, Rossini là"

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web