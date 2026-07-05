Sarà un luglio ricco di appuntamenti quello del Rossini Art Site, il parco-museo di Briosco. Si partirà oggi alle 9 con Asana & Sound Experience, tra yoga guidato e bagni sonori in cui riconnettersi col ritmo della terra. Prenotazione obbligatoria al 348-8849017. Dalle 14 laboratorio dedicato a “ La fermentazione delle verdure “, per conoscere uno dei metodi più antichi usati dall’uomo per conservare gli alimenti e impararne le tecniche base, come la salamoia e la salatura a secco. Prenotazioni a [email protected]. Contemporaneamente, stamattina e fino alle 15 si potrà visitare la preziosa collezione di sculture giganti del Rossini Art Site. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Yoga guidato e bagni sonori al Rossini Art Site di Briosco

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